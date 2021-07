Calciomercato Roma, ansia Mou | Doccia gelata Xhaka

Il calciomercato della Roma ruota soprattutto intorno alle uscte. In questo momento il centrocampista non si fa.

Situazione abbastanza intricata quella tra la Roma e l’Arsenal per Granit Xhaka. Il centrocampista dei Gunners e capitano della Svizzera, è di ritorno dalle vacanze passate in Grecia dopo l’Europeo disputato con la Nazionale elvetica. Il suo futuro però è ancora tutto da scrivere. Dovrà sicuramente tornare a Londra, e la sensazione è che possa rimanerci ancora per un po’. Questo perché non c’è accordo tra la società giallorossa e quella inglese, con il general manager Tiago Pinto che non ha alzato l’offerta, complice anche l’arduo lavoro sul fronte delle uscite. La Roma, almeno in questo momento, non vorrebbe andare oltre quello che è il proprio limite.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, decisione presa | Offerta rifiutata

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, doppio affare con l’Arsenal | Bastano 35 milioni

Calciomercato Roma, stallo Xhaka | La situazione

Ecco che allora, come riportato da ‘Il Romanista‘, la trattativa è completamente ferma. Una fase di stallo che è presente in molte trattative, ma soprattutto in questa dove l’Arsenal continua a chiedere i 20 milioni di euro, nonostante abbia già acquistato il sostituto di Xhaka. Quest’ultimo vuole fortemente la Roma, ferma alla proposta di 15 milioni bonus inclusi, così come reciprocamente Mourinho vuole fortemente lo svizzero.

Il matrimonio si farà, ma non c’è ancora il sì definitivo dei Gunners. Se Pinto non aumenterà il cash, c’è il rischio che l’affare non si concretizzi e la cosa non farebbe certo piacere a Mourinho che vuole lo svizzero per costruire il suo primo centrocampo giallorosso.