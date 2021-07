Calciomercato Roma, ufficiale un’altra cessione

I giallorossi ufficializzano la terza cessione. Il giocatore ha scelto la sua nuova squadra. Ecco il comunicato.

La Roma da anni pensa anche al futuro. In casa giallorossa, eccezion fatta per la panchina della Primavera, dove rimarrà per un’altra stagione Alberto De Rossi, per quella che sarà la sua diciannovesima stagione sulla panchina giallorossa, c’è stata una vera e propria rivoluzione. L’Under 18 è stata affidata ad un ex calciatore della Roma, Giuseppe Scurto, proveniente dalla Primavera della Spal, dove su quest’ultima ci va l’ormai ex tecnico Under 17 Fabrizio Piccareta. L’Under 17 sarà affidata a Marco Ciaralli. Torna in Under 16 Gianluca Falsini, dopo l’esperienza sulla panchina della Primavera della Reggina. Under 15 a Rizzo e Under 14 a Scala (figlio di Vito, dirigente della prima squadra, ndr). Intanto in Primavera se ne parlava già da qualche giorno ma ora è arrivata anche l’ufficialità della terza cessione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro deciso | Clausola cancellata

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ansia Mou | Doccia gelata Xhaka

Calciomercato Roma, terzo Primavera ceduto

Dopo Etienne Catena (2004, andato allo Sporting CP) e Alessio Buttaro (2002, trasferitosi al Palermo), arriva un’altra cessione dal settore giovanile giallorosso. Si tratta di Matteo Tomassini, difensore nato nel 2002 anche lui, che si trasferisce al Taranto in Serie C con un contratto triennale. Questo il comunicato del club pugliese: “Il Taranto FC 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Matteo Tomassini. Il giovane difensore, classe 2002, proveniente dall’As Roma, vestirà la maglia rossoblù per le prossime tre stagioni. Benvenuto Matteo!”. Intanto Mourinho in prima squadra si coccola i vari Bove, Tripi, Zalewski, Darboe e Ciervo.