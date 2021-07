Calciomercato Roma, tentazione Azmoun | Il piano di Pinto: c’è una novità

Calciomercato Roma, Azmoun nome caldo in caso giallorosso: svelato il piano di Pinto con cui mettere le mani sul “Messi iraniano”.

A prescindere dal futuro di Edin Dzeko, le cui chances di restare alla Roma sono in drastica ascesa, a dispetto delle voci che nelle ultime ore hanno accostato Icardi alla compagine di Mourinho, Tiago Pinto sta tastando il terreno per regalare un altro rinforzo offensivo allo Special One che possa giocare al fianco di uno tra Mayoral e Dzeko. In questa direzione vanno ascritte le indiscrezioni secondo cui i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Shomurodov e Azmoun, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, fungendo da spalla alla prima punta di ruolo.

Calciomercato Roma, Azmoun nome caldo | Pinto ha un piano

La concorrenza per “il Messi iraniano” di certo non cambia, con il Bayer Leverkusen che ha già messo sul piatto 18 milioni di euro, rifiutati dallo Zenit. Soldi che la Roma vorrebbe “ammortizzare”, inserendo nella trattativa, stando a quanto riportato da “Il Romanista“, uno dei tre esuberi “tagliati” da Mou, ovvero Nzonzi, Olsen e Pedro. Ricordiamo che Azmoun percepisce allo Zenit, sempre secondo la stessa fonte, quasi 3 milioni di euro netti, per i quali ci sarebbero comunque delle agevolazioni fiscali per il Decreto Crescita in Italia: resta da capire se al calciatore possa piacere la destinazione, e se la Roma deciderà di dare l’assalto al calciatore, presentando un’offerta concreta sul tavolo dello Zenit a stretto giro di posta.