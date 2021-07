Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza | Scambio e cash: 35 milioni

Calciomercato Roma, fari puntati in Serie A: concorrenza on fire per una delle rivelazioni degli Europei. Gli ultimi aggiornamenti.

Messosi in luce con la maglia della Sampdoria, Mikkel Damsgaard si è distinto come una delle rivelazioni più fulgide degli ultimi Europei, non solo mettendo a segno 2 reti nelle 5 apparizioni che lo hanno vista protagonista, ma dimostrando in toto una consapevolezza dei propri mezzi che non è passata inosservata. E non è un caso che la Samp, che prima della rassegna continentale valutava il proprio gioiellino non più di 15-20 milioni di euro, ora ne chieda quasi il doppio per lasciarlo partire. Il profilo del classe ‘2000 fa gola a tanti club in Italia e in giro per l’Europa; anche la Roma ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi, ma in maniera non troppo convinta, in quanto sono altre le priorità del general manager Tiago Pinto, che ha messo in cima alla lista dei desideri Granit Xhaka.

Calciomercato Roma, sfida Atalanta-Juventus per Damsgaard: la situazione

Secondo quanto riportato da “Repubblica“, potrebbe profilarsi un vero e proprio duello di mercato tra la Juventus e l’Atalanta, con gli orobici che potrebbero far leva sui soldi ricavati dall’eventuale cessione di Christian Romero, per il quale è partito l’assalto del Tottenham in questi ultimi giorni. I nerazzurri sarebbero intenzionati ad offrire Lammers come parziale contropartita, a cui andrebbe aggiunta una parte cash; staremo a vedere cosa succederà, anche se va detto che Cherubini non ha mai affondato il colpo per il gioiellino della Samp, preferendo monopolizzare le sue attenzioni per Locatelli, vero grande obiettivo del mercato bianconero.