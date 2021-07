Calciomercato Roma, Dzeko alza la voce | Futuro già deciso

Calciomercato Roma, dopo la partita vinta contro il Debrecen Edin Dzeko ha alzato la voce chiarendo una volta per tutte il suo futuro.

Alla fine della partita amichevole vinta contro il Debrecen Edin Dzeko si è presentato davanti alle telecamere di Roma Tv. Autore di una bella doppietta, Dzeko ha iniziato la nuova stagione sotto la guida dello “Special One” con grande entusiasmo. Anche perché finalmente sono tornati anche i tifosi sugli spalti, seppure non ancora pieni al limite della capienza.

“Quant’è bello, avevamo quasi dimenticato com’è bello avere i tifosi con noi nello stadio. Speriamo che per la prossima stagione si possano riaprire gli stadi al 100%”.

Pronto per riabbracciare tutti i tifosi, ma pronto anche fisicamente: “Miglioro di giorno in giorno, sto bene. Dopo due settimane di ritiro ci stiamo preparando”.

Dzeko ha poi parlato dell’amichevole: “Ogni partita è importante come dice Mourinho, dobbiamo giocare sempre per vincere. Oggi abbiamo fatto una bella partita, ho fatto qualche gol. Già da domani pensiamo al Portogallo e poi alle altre partite. Ogni partita vinta ti dà un pochino di fiducia in più e di positività. Speriamo di continuare così per essere al 100% per inizio stagione”.

Leggi anche : Calciomercato Roma, bomba Icardi | Annuncio della Juventus: via libera!

Calciomercato Roma, l’annuncio di Dzeko sul futuro

Intervenuto poi ai microfoni di Sky Sport, Edin Dzeko a precisa domanda ha parlato anche del suo futuro: “Sono stanco di sentire parlare di Dzeko che va là o che va lì, penso solo alla Roma e a nient’altro”.

Parole chiare che sembrano chiudere la porta in modo definitivo a un eventuale trasferimento. Le voci si rincorrono sempre, dopo la Turchia si è parlato anche di Juventus e Inter, ma l’attaccante bosniaco ancora una volta ha giurato fedeltà. C’è un ultimo anno di contratto che lo lega ancora alla Roma e l’intenzione è quello di rispettarlo.

Cercando finalmente con l’aiuto di uno specialista come il nuovo allenatore José Mourinho di vincere un torneo con la Roma.