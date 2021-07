Calciomercato Roma, asse caldo con la Juve | Nuova offerta dalla Germania

Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus: pronta una nuova offerta dalla Germania che rischia di far saltare il banco.

Uno dei reparti su cui si sta concentrando l’attenzione di Tiago Pinto è quello difensivo; dalla Spagna oggi è rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale la Roma avrebbe formalizzato una prima offerta per Lenglet, ma non è solo questo. Già qualche settimana fa, il g.m giallorosso aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la disponibilità della Juventus a lasciar partire Merih Demiral, che non è considerato una priorità da Allegri e che a fronte di un’offerta congrua alle aspettative bianconere potrebbe partire. Il che non significa che la “Vecchia Signora” abbia voglia di svendere l’ex Sassuolo, e i quasi 35 milioni di euro richiesti da Cherubini hanno spinto Pinto a tirare i remi in barca, e a concentrare la propria attenzione altrove.

Calciomercato Roma e Juventus, il Borussia piomba su Demiral | I dettagli

Borussia Dortmund are interested in Juventus centre back Merih Demiral. Many clubs want him and BVB are preparing a bid for Demiral. 🇹🇷 #BVB #Juve Juventus price tag for Demiral is around €35m. Borussia Dortmund will decide soon, Atalanta still an option if Romero leaves. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2021

Come riportato da Fabrizio Romano, il Borussia Dortmund sarebbe in procinto di formalizzare una prima offerta per Demiral, sul quale è da tempo forte il pressing dell’Atalanta, con Gasperini che ha indicato in Botman e nel difensore turco della Juventus i profili ideali per sostituire il partente Christian Romero, sempre più vicino al Tottenham di Fabio Paratici. I gialloneri, dopo i sondaggi dei giorni scorsi, sono passati alla carica per il centrale bianconero, che ha vissuto una stagione, l’ultima, costellata da molti infortuni, che gli hanno impedito di esplodere come ci si aspettava.