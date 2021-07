Calciomercato Roma, bomba Icardi | Annuncio della Juventus: via libera!

Calciomercato Roma, via libera dalla Juventus: pazza idea di Tiago Pinto, che vuole regalare un colpo da sogno a Mou.

Giornate intense sul fronte calciomercato per la Roma, con Tiago Pinto che ha praticamente perfezionato l’acquisto di Matias Vina, atteso nel pomeriggio nella Capitale. In attesa di compiere passi avanti importanti per quanto concerne la situazione legata a Granit Xhaka, il gm giallorosso non perde di vista eventuali rinforzi per il reparto offensivo: nelle ultime ore sono tornati prepotentemente in auge i nomi di Azmoun ( per il quale la concorrenza non manca), e di Mauro Icardi, con il cui entourage i capitolini avrebbero avuto già dei contatti esplorativi, per cominciare a sondare la situazione.

Calciomercato Roma, affare Icardi: Nedved chiude per Cristiano Ronaldo

Ricordiamo che quello dell’attaccante argentino è un profilo attenzionato anche dalla Juventus, che considera l’ex capitano dell’Inter il sostituto ideale di Cristiano Ronaldo: nei giorni scorsi si era vociferato della possibilità di uno scambio con il Psg Ronaldo-Icardi, qualora Kylian Mbappé avesse deciso di fare le valigie. Sebbene l’asso francese abbia esternato il suo desiderio di non cambiare aria e di non rinnovare il suo contratto con i parigini in scadenza il prossimo anno, le chances che l’ex Monaco si trasferisca quest’estate in Francia sono minime. Ragion per cui, diminuiscono consequenzialmente anche le possibilità di uno scambio Cr7-Icardi, come confermato indirettamente da Pavel Nedved.

A margine della prima amichevole dell’Allegri back, contro il Cesena, il vice presidente bianconero, intervistato ai microfoni di Sky, è stato chiaro: “Ronaldo tornerà dalle vacanze e resterà con noi“. Un annuncio che sa tanto di conferma, e che toglie la Juve dalla corsa per Icardi, con la Roma che aspetta il momento giusto per affondare il colpo, conscio del fatto che il Psg avrebbe aperto ad un possibile prestito con diritto od obbligo di riscatto, a cifre drasticamente inferiori rispetto ai 60 milioni di euro fino ad ora richiesti.