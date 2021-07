Calciomercato Roma, richiesta Mourinho | Offerta ufficiale in Premier

Calciomercato Roma, richiesta da parte di Mourinho: nome nuovo dalla Premier League. In Inghilterra sicuri dell’offerta giallorossa

Nella Roma di Mourinho il ruolo degli esterni è fondamentale. Serve gente con tecnica, gamba, e soprattutto con un’enorme voglia di sacrificarsi visto il lavoro che l’allenatore portoghese richiede ai suoi uomini durante la partita. E allora sarà fondamentale riuscire a completarlo quel reparto. E alcune fonti inglesi parlando di un forte interesse da parte della Roma nei confronti di un calciatore dell’Aston Villa che, secondo Footballinsider.com, lo Special One stima da molto tempo.

Anzi, addirittura si parla di un’offerta ufficiale da parte della Roma verso Anwar El Ghazi, esterno olandese 26enne dei Villans. Il tecnico Smith fino a qualche settimana fa lo riteneva incedibile. Adesso però le cose sono cambiate velocemente. E Tiago Pinto, dopo richiesta specifica di Mourinho, avrebbe iniziato a sondare il terreno.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, no allo scambio | Rilancio da 15 milioni

LEGGI ANCHE: Roma-Debrecen, amichevole: probabili formazioni, diretta tv,

streaming

Calciomercato Roma, assalto a El Ghazi

L’esterno olandese di origine marocchina ha chiuso la sua stagione in Premier League con 11 reti in 31 presenze. Ma oltre questo, è stato più volte determinante durante le gare. Abbina qualità tecniche e intelligenza tattica: una caratteristica, quest’ultima, che gli permette di leggere con anticipo anche le giocate degli avversari. Un elemento di spessore che potrebbe davvero fare al caso dei giallorossi.

Soprattutto in quella zona di campo in cui il dispendio di energie è davvero enorme e quindi serve anche avere delle importanti soluzioni a gara in corso. La trattativa non sarà semplice: l’Aston Villa, per il cartellino del 26enne, chiede oltre 10 milioni di euro fanno sapere dall’Inghilterra. Anche perché Smith deve finanziare le casse societarie per andare a prendersi il sostituto. Sì, i Villans starebbero già pensando al futuro.