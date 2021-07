Calciomercato Roma, Pinto brucia il Napoli | Affondo imminente in Eredivisie

Calciomercato Roma, Pinto sembra aver spostato nuovamente la sua attenzione sul giovane talento militante in Olanda, seguito già dai primi mesi primaverili.

In attesa del responso dell’ultima amichevole italiana dei giallorossi, Pinto è in queste ore fervidamente concentrato sui tanti obiettivi di mercato. Dopo la sfida col Derbecen, la Roma partirà per il Portogallo e, come sottolineato più volte, la tappa iberica potrebbe essere determinante sotto diversi punti di vista.

Nel Paese di nascita di Mourinho, infatti, i giallorossi avranno l’opportunità di affrontare avversari più importanti rispetto a quelli finora incontrati e, al contempo, la dirigenza potrà intavolare diverse trattative in loco.

Come emerso da qualche settimana, infatti, il Portogallo potrebbe essere la sede dell’incontro, forse decisivo, tra la Roma e il Porto per l’ingaggio di Luis Diaz. Altri scenari, inoltre, potrebbero delinearsi nei prossimi giorni.

Agosto è ormai alle porte, così come l’inizio della nuova stagione. Lo sanno molto bene gli addetti ai lavori e lo stesso dg, il cui obiettivo è quello di consegnare al mister connazionale una rosa pronta il prima possibile.

Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Ihattaren

Se per Vina è ormai tutto fatto e mancano ancora alcuni dettagli per Xhaka, si stanno invece valutando diversi aspetti prima di un eventuale e sorprendente affondo per Mauro Icardi.

In attesa di questi ultimi colpi, è da poco emerso un ritorno di fiamma in casa giallorossa. Come raccontatovi dalla nostra redazione lo scorso aprile, infatti, Pinto è da tempo interessato ad un giovane profilo del Psv Eindhoven.

Ci riferiamo a Mohamed Ihtarren, centrocampista offensivo, dotato di grande qualità, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. La società fiamminga ha già sottolineato come il classe 2002 non rinnoverà e sta facendo di tutto per cederlo in questa finestra di mercato per non perderlo a zero tra qualche mese.

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, Pinto ha iniziato in queste ore a intensificare nuovamente i contatti e già dalla prossima settimana potrebbe registrarsi qualche importante novità.

La trattativa resta complicata, visto il forte interesse di Wolfsburg, Ajax e Napoli ma dalla Spagna filtra molto ottimismo circa la felice riuscita della trattativa per i giallorossi, ben disposti a garantire una cifra vicina a quella richiesta dal PSV di 15 milioni di euro.