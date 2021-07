Calciomercato Roma, rivoluzione in mezzo | Le offerte non mancano

Calciomercato Roma, rivoluzione in mezzo al campo: le offerte non mancano per il centrocampista. E spinge soprattutto l’ex Spalletti

Per Mourinho è un titolare inamovibile. Il tecnico portoghese lo ha fatto capire subito. E spera di poterlo recuperare a breve e soprattutto di non dover pensare alla condizione fisica del francese che, alla fine della passata stagione, si è dovuto arrendere per dei problemi muscolari. Adesso Jordan Veretout si ritrova di nuovo ai box. Non preoccupano più di tanto le sue condizioni, anche se non c’è dubbio che sta dimostrando di essere più fragile del passato.

Ma le sue qualità tecniche e tattiche sono indiscutibili. Tanto che ha chiuso con 10 gol in campionato con Fonseca diventando il francese più prolifico nella storia della Roma. Mou lo vede bene al fianco di Xhaka (che dovrebbe aggregarsi alla squadra in Portogallo), anche se, le offerte, non mancano. Soprattutto il Napoli rimane sempre alla finestra.

Calciomercato Roma, Veretout nel mirino di Spalletti e Paratici

Il contratto di Veretout scade nel 2024: l’accordo economico di 3 milioni a stagione dovrebbe allontanare qualsiasi problema. Ma secondo quanto spiega il Corriere dello Sport sul francese rimane forte l’interesse del Napoli di Spalletti: soprattutto dopo l’infortunio di Demme, che potrebbe restare fuori per molto tempo. Si aspettano gli esami strumentali.

E occhio sempre a Paratici: il dirigente del Tottenham è sempre stato un grosso estimatore di Veretout e qualora riuscisse a piazzare Kane al City per la modica cifra di 180 milioni di euro, allora avrebbe quella disponibilità economica per cercare l’assalto al centrocampista della Roma.