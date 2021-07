Calciomercato Roma, non solo Icardi | Doppio colpo con addio Dzeko

Calciomercato Roma, non solo Icardi: probabile un doppio colpo con l’addio di Dzeko. Anche se il bosniaco dovrebbe restare

Il sogno è sicuramente Mauro Icardi: anche se il centravanti argentino potrebbe arrivare solamente in caso di cessione di Edin Dzeko. Il Psg è disposto a considerare anche il prestito per l’ex Inter, partecipando ad una parte dell’ingaggio. E questo potrebbe permettere alla Roma si farci un pensiero per riportarlo in Serie A. Una situazione da valutare.

La cosa certa comunque è che Mourinho ha chiesto alla società un sacrifico per un altro attaccante qualora decidesse, in alcuni frangenti della prossima stagione, di giocare con due punte. Dzeko e Mayoral in questo senso sono incompatibili. E allora ecco che va letto in questo modo l’interesse giallorosso nei confronti di alcuni centravanti che per caratteristiche potrebbero giocare sia con l’uno che con l’altro.

Calciomercato Roma, Azmoun e Yaremchuk nel radar di Pinto

Il fatto è questo: se Dzeko rimane basta e avanza un solo elemento. Se Dzeko parte, allora di colpi in attacco ne servono due e come detto Icardi è seriamente da attenzionare. Gli altri nomi, secondo Il Messaggero, sono Azmoun e Yaremchuk. Sull’israeliano però – che è un ritorno di fiamma – è nettamente in vantaggio il Bayer Leverkusen che ha offerto solo cash (18 milioni di euro) e che si è mosso con largo anticipo.

Per il centravanti del Gent invece si era mosso il Benfica. Ma ha un problema importante il club portoghese, anzi due. Il primo è che deve piazzare Seferovic per poter prendere un altro attaccante; il secondo è che ancora non è certo di partecipare alla prossima Champions League visto che è ai playoff. Dei tentennamenti quindi al momento che potrebbero aprire una strada assai percorribile per la Roma. Tiago Pinto è al lavoro per accontentare le richieste del proprio tecnico.