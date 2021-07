Calciomercato Roma, no allo scambio | Rilancio da 15 milioni

Calciomercato Roma, no allo scambio e rilancio di 15 milioni di euro. Ma la trattativa con il Barcellona al momento non prende il decollo

Rifiutato lo scambio in primis. Poi rilancio importante di 15 milioni che per il momento non ha fatto colpo sul Barcellona. La Roma è alla ricerca di un difensore centrale che possa intanto andare a completare il pacchetto di Mourinho e poi, magari, cercare di coprire quel buco che potrebbe essere lasciato da Smalling. L’inglese, davanti ad una buona offerta, potrebbe anche partire.

E secondo quanto riportato da Sport, i giallorossi avrebbero messo nel mirino il difensore blaugrana Lenglet: rifiutando però lo scambio proposto dalla società di Laporta che avrebbe richiesto Pellegrini a Tiago Pinto. Sotto questo aspetto la Roma non ci sente, visto che il capitano nelle prossime settimane dovrebbe mettere nero su bianco sul rinnovo contrattuale.

LEGGI ANCHE: Roma-Debrecen, amichevole: probabili formazioni, diretta tv, streaming

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, tutto fatto per Viña | Fissato lo sbarco nella Capitale

Calciomercato Roma, rilancio per Lenglet

E si parla anche di un rilancio importante da parte di Tiago Pinto per riuscire ad arrivare al difensore. I giallorossi avrebbero messo sul piatto la bellezza di 15 milioni di euro per prendere il francese. Anche se il Barca ha ritenuto l’offerta non all’altezza del cartellino del calciatore. La società spagnola ne chiede almeno 10 in più. E arrivare ad un accordo a queste condizioni sembra impossibile.

Rimane comunque la sensazione che la Roma abbia in mente qualche cessione eccellente per cercare di portare a Trigoria il 26enne difensore della Nazionale francese. Se venisse confermata l’offerta di Tiago infatti, non c’è dubbio che qualche movimento in uscita, non di secondo piano, dovrebbe essere fatto per aggiustare i conti giallorossi. Ed è sempre Smalling, come detto, uno dei maggiori indiziati a lasciare il giallorosso prima dell’inizio della nuova stagione.