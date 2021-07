Calciomercato Roma, tutto fatto per Viña | Fissato lo sbarco nella Capitale

Calciomercato Roma, intesa totale con il Palmeiras per Vina: l’arrivo nella Capitale è già stato fissato. I dettagli.

Dopo giorni concitati, per trovare la quadra definitiva sulle modalità di pagamento, è finalmente arrivata l’intesa definitiva: Matias Viña può essere considerato ufficiosamente un nuovo giocatore del Palmeiras. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport“, nelle prossime ore il terzino uruguayano sbarcherà nella Capitale, dove è atteso nel pomeriggio, per iniziare la sua nuova avventura romanista.

Matias #Viña non sarà nemmeno in panchina per la partita di oggi Palmeiras-Fluminense. I due club hanno lavorato tutto il giorno per sistemare gli ultimi dettagli burocratici dei contratti⌛ #ASRoma #Palmeiras

— asromalive.it (@asromaliveit1) July 24, 2021