Roma-Debrecen, amichevole: probabili formazioni, diretta tv, streaming

Roma-Debrecen è una partita amichevole e si gioca allo stadio “Stirpe” di Frosinone: probabili formazioni, diretta tv e streaming.

Quarta amichevole stagionale per la Roma. Dopo la netta vittoria contro il Montecatini per 10-0, i giallorossi hanno battuto 2-0 la Ternana e 1-0 la Triestina. Ancora la squadra è in fase di rodaggio ma già si sta intravedendo una maggiore solidità difensiva e aggressività nel pressing. Sensazioni che lo “Special One” vorrà rivedere di nuovo contro la squadra ungherese del Debrecen.

La prima volta del “green pass”

La capienza dello stadio Stirpe di Frosinone è limitata al 25% e quindi 4000 tifosi potranno assistere alla partita. Ci sono però delle richieste. L’ingresso sarà consentito soltanto ai possessori della carta verde digitale del ministero della salute. Dunque ai vaccinati (anche con una sola dose), a chi presenta un tampone effettuato non più di 48 ore prima del calcio d’inizio e ai guariti dal Covid (sempre con allegata certificazione digitale). Chi ha un biglietto regolare ma non ha il green pass non potrà entrare nello stadio e non verrà rimborsato. Inoltre per accedere allo stadio i tifosi dovranno portare con sé una mascherina FPP2 da utilizzare negli spazi chiusi e nell’eventualità di assembramento.

Roma-Debrecen, dove vedere la partita in tv

La partita amichevole amichevole tra Roma e Debrecen in programma oggi alle ore 19:00 verrà trasmesso in esclusiva per gli abbonati a Sky su Sky Sport Calcio (canale 201 del satellite). Sarà possibile vedere la partita che vedrà impegnati gli uomini di José Mourinho anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili. La partita sarà infine disponibile anche sul canale tematico Roma Tv.

Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Diawara, Bove; Carles Perez, Zalewski, Mkhitaryan; Dzeko.

DEBRECENI (4-4-2): Zöldesi; Lakatos, Poór, Bényei B., Ferenczi; Kundrák, Kusnyír, Bódi, Varga K.; Tischler, Sós.