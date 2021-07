Roma-Debrecen 5-2: il tabellino del match

Roma-Debrecen, ecco il resoconto dei 90 minuti dell’ultima amichevole italiana della squadra di Mourinho.

La sfida contro gli ungheresi si è da poco conclusa. Si è trattata, di fatto, dell’ultima gara dei capitolini prima della partenza per il Portogallo, in programma per domani 26 luglio. Dzeko e compagni alloggeranno presso il lussuoso Tivoli Carvoiero fino al 6 agosto e avranno l’opportunità di affrontare squadre più nobili quali Siviglia, Betis e Porto.

Come già sottolineato, in questi dieci giorni Pinto avrà l’opportunità di chiudere diversi accordi in patria. Previsti, infatti, un paio di meeting di mercato per il dg, al lavoro per plasmare la rosa in vista della prossima stagione.

Tornando alla gara di oggi, va segnalata la grande prestazione di Nicola Zalewski che sembra sempre più inserito nello scacchiere dell’ex Tottenham. Dopo le poche convocazioni “strappate” a Fonseca nella scorsa stagione, il classe 2002 sta ricevendo sempre più fiducia da parte del nuovo mister.

Roma-Debrecen, il risultato dell’ultima amichevole prima del ritiro in Portogallo

La sfida si è aperta con il gol a freddo da parte degli avversari, in rete dopo pochissimi minuti grazie ad un colpo di testa di Barany sul quale nulla ha potuto l’esordiente Rui Patricio.

La prima frazione di gioco si è comunque conclusa per 2 a 1 grazie alle reti di Pellegrini e Mayoral, seguite da quelle di Zaniolo e Dzeko nel secondo tempo. Il bel pallonetto del numero 22, così come la qualitativa doppietta del bosniaco hanno dunque permesso alla Roma di imporsi per 5 a 2.

A segno per il Debrecen nei secondi 45′ Ugrai, bravo a concretizzare il poco pulito e felice intervento di Fuzato.