Calciomercato Roma, accordo vicino | Salta l’obiettivo

Calciomercato Roma, salta uno degli obiettivi giallorossi: un accordo sembra davvero vicino con il club di Bundesliga

Accordo vicino. Anzi appare quasi scontato. Così uno degli obiettivi di mercato dei giallorossi sembra davvero sfumare. L’attaccante iraniano Azmoun infatti, in forza allo Zenit, che sembrava essere nel radar di Tiago Pinto per andare a completare il pacchetto avanzato, avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in Bundesliga, confermando così la preferenza iniziale che sembrava scontata e anche il fatto che la trattativa sarebbe stata difficile a prescindere.

Nelle ultime ore infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il calciatore avrebbe detto sì al Bayer Leverkusen: un trasferimento che si potrebbe concretizzare a quanto sembra sulla base di 20 milioni di euro. Una cifra che la Roma, comunque, sembrava disposta a investire per agevolare Mourinho nelle proprie scelte. Ma si è arrivati troppo tardi sul calciatore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, c’è chi ritorna | Attesi a Trigoria nei prossimi giorni

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, occasioni in Premier | Tentazione Mourinho

Calciomercato Roma, Azmoun a un passo dal Leverkusen

Il centravanti classe 1995, che anche nell’ultimo turno di campionato sabato scorso è andato a segno, è pronto a volare in Germania. Il suo contratto, in scadenza nel 2022, non permetteva allo Zenit di temporeggiare oltre e, una volta trovato l’accordo economico, allora è stato facile chiudere tutto in poco tempo.

L’ex attaccante del Rubin Kazan classe ’95 ha vestito la maglia dello Zenit in 83 occasioni, andando a rete 53 volte in tutte le competizioni. Nazionale iraniano, come detto, era desiderato dallo Special One perché ha caratteristiche diverse rispetto a Dzeko e Mayoral. Qualora il portoghese avesse deciso di giocare con due punte, per Azmoun una maglia da titolare sarebbe stata certa.