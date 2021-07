Calciomercato Roma, altra cessione in vista | Accordo vicino

Calciomercato Roma, esubero da piazzare: contatti avviati per un’altra cessione, con cui sfoltire l’organico.

Ci sono due strade che orientano la strada maestra intrapresa da Tiago Pinto in questa sessione estiva di calciomercato. Da un lato accontentare le richieste di José Mourinho, e l’acquisto di Rui Patricio e la trattativa ben avviata con l’Arsenal per Granit Xhaka si inseriscono proprio in questo filone. Dall’altra, cedere gli esuberi che non sono considerati affatto funzionali al nuovo corso dello Special One, dai cui addii ricavare un discreto tesoretto. Dopo aver ultimato le partenze di Pau Lopez, Under e Kluivert, si sta ragionando su altre partenze, tra cui quella di Ante Coric, di ritorno dal prestito dall’Olimpia Lubiana.

Calciomercato Roma, Coric vicino allo Zurigo: le ultime

Come rivelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport“, sarebbe in procinto di trasferirsi allo Zurigo il croato Coric, che in giallorosso non è stato in grado di ritagliarsi il proprio ruolo. L’accordo con il club elvetico sarebbe molto vicino, e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Resta da capire quale sarà la formula con la quale sarà imbastita quest’operazione, e se i giallorossi contribuiranno o meno al pagamento di parte dell’ingaggio; ricordiamo che il contratto dell’ex Dinamo Zagabria scade nel 2023, e che con la maglia della Roma, Coric ha totalizzato complessivamente 3 apparizioni.