Calciomercato Roma e Juventus, trattativa avanzata per Icardi

Calciomercato Roma e Juventus, assalto ad Icardi: l’annuncio social fuga ogni tipo di dubbio. Contatti importanti per il ritorno di Maurito.

Che Mauro Icardi sia un profilo che ingolosisce sia la Roma, sia la Juventus, non lo scopriamo certo ora. L’attaccante argentino ha vissuto una stagione, la scorsa, funestata da infortuni e più in generale da una condizione fisica poco appariscente; fattori che non gli hanno garantito il giusto minutaggio, a discapito di Moise Kean, che in punta di piedi è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Mauricio Pochettino. Alla luce della campagna acquisti faraonica fin qui realizzata dal club francese, almeno una cessione importante la si dovrà fare, e il fatto che i parigini abbiano aperto le porte ad un addio in prestito di Maurito, va proprio in questa direzione.

La Roma ci pensa, e avrebbe avuto nei giorni scorsi contatti diretti con l’entourage dell’attaccante, a cui l’ipotesi di ritornare in Italia stuzzica e non poco; sul calciatore, però, è forte l’interesse della Juventus, alla ricerca di un centravanti pure da consegnare ad Allegri, per provare ad evitare quegli equivoci tattici che hanno funestato l’era Pirlo.

Calciomercato Roma, la Juventus irrompe per Icardi: i dettagli

Mauro #Icardi est bien ouvert à un changement cet été. Son entourage continue de négocier avec la #Juventus. Le club transalpin qui doit composer avec des moyens limités, étudie à l’heure actuelle divers montages pour rapatrier l’international 🇦🇷 en série A. — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) July 25, 2021

Come rivelato dal giornalista Abdellah Boulma, l’entourage di Icardi continua a trattare con la Juventus, con il club bianconero che starebbe studiando la soluzione migliore per riportare in Serie A il bomber. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile inserimento dell’ex capitano dell’Inter in uno scambio con Cristiano Ronaldo, ipotesi “scemata”, dal momento che il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid ora come ora sembra piuttosto complicata. Questa è la ragione per la quale la Vecchia Signora dovrà studiare “soluzioni alternative”, per riuscire a mettere le mani sull’attaccante tanto invocato da Max Allegri.