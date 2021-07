Calciomercato Roma, occasioni in Premier | Tentazione Mourinho

Calciomercato Roma, sono diverse le occasioni in Premier, soprattutto dopo l’ultima operazione di mercato: tentazione Mou

Occasioni in Premier League. Probabilmente non a basso costo. Ma c’è una certezza assoluta: c’è una squadra nel massimo campionato inglese che ha assolutamente bisogno di vendere qualcuno. Soprattutto dopo aver preso Sancho dal Borussia Dortmund per 85 milioni di euro, aver rinnovato il contratto al proprio allenatore Solskjaer, e che sta per chiudere per il difensore del Real Madrid Varane. Sì, il Manchester United qualcuno lo dovrà pur cedere.

E la Roma di José Mourinho, che ai Red Devils ha lasciato un buon ricordo, potrebbe essere tentata da almeno due elementi che sembrano in uscita dalla formazione inglese. Un difensore centrale e un esterno di centrocampo. Diciamo due ruoli in cui la società giallorossa cerca ancora qualcuno per completare la rosa.

Calciomercato Roma, occasioni in Premier League: ecco chi sono

Il difensore è Bailly: che con l’arrivo di Varane avrebbe veramente poco spazio nella prossima stagione. Un elemento che a Mou piace e che potrebbe anche prendere il posto di Smalling che in ogni caso rimane sul mercato. Un’occasione. Sì, perché come detto le enormi spese in entrata della formazione inglese adesso impongono qualcosa in uscita. E le richieste economiche potrebbero anche essere minori.

E poi c’è Lingard. Nella passata stagione l’esterno offensivo è andato in prestito al West Ham disputando un ottimo campionato. Alla Roma qualcuno lì esternamente serve. Anche perché Mou costringe a un lavoro massacrante i proprio giocatori. E allora un elemento di qualità potrebbe sempre tornare utile nel corso della stagione. La valutazione dell’esterno è di 20 milioni di euro. Ma vista la necessità di cedere, lo United potrebbe anche accettare una cifra diversa.