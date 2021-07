Calciomercato Roma, trattativa in salita | Altro ostacolo: pronta l’alternativa

Calciomercato Roma, l’affare non decolla: il problema ingaggio rischia di far saltare l’affare. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In questa sessione di calciomercato, la Roma ha trovato nella Ligue 1 un terreno “fertile” su cui coltivare alcune cessioni importanti, per sfoltire un organico che aspetta di essere completato anche dai rinforzi che Tiago Pinto è in procinto di concludere. E così, dopo aver ceduto Under e Pau Lopez al Marsiglia, e Kluivert al Nizza, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile approdo di Robin Olsen al Lille. L’estremo difensore classe ’90, di ritorno dall’esperienza in prestito all’Everton e reduce dal buon Europeo disputato con la Svezia, è alla ricerca di una squadra che creda in lui, e sia disposta a garantirgli un posto da titolare, cosa che non troverebbe nella Capitale, dove non solo non è considerato imprescindibile, ma sarebbe costretto a convivere nell’ombra opprimente di Rui Patricio.

Calciomercato Roma, Olsen-Lille: altro ostacolo | Trattativa ferma

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport“, oltre al nodo relativo alla formula del trasferimento, con il Lille che spinge per la soluzione prestito, è subentrato anche il problema relativo all’ingaggio, dal momento che il club francese preferirebbe che la Roma contribuisse al pagamento di una parte degli emolumenti da corrispondere al portiere. Ragion per cui, si sta cominciando a sondare eventuali piste alternative: nelle ultime ore è spuntato il nome di Steve Mandanda, che il Marsiglia, dopo aver acquistato Pau Lopez, sarebbe disposto a cedere.