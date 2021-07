Il calciomercato della Roma è concentrato soprattutto sulle uscite. Intanto c’è un interessamente per l’attaccante.

Quello della Roma è un calciomercato difficile non solo dal punto di vista economico per via della pandemia legata al Covid-19, che ha coinvolto tutti i club mondiali, ma anche perché la difficoltà nell’agire sul mercato con modalità ridotta è causato dall’alto numero di esuberi che il club capitolino ha in rosa. Un vero e proprio undici potrebbe essere schierato in campo da Tiago Pinto, che tutt’oggi trova difficoltà nel piazzamento degli stessi. Da Olsen a Pedro, passando per Santon, Fazio, Bianda, Coric e Nzonzi, fino ad arrivare a Javier Pastore. Se per alcuni si sta trattando la rescissione consensuale, anche senza buonuscita (Santon e Bianda su tutti), per altri si sta cercando l’occasione giusta.

Calciomercato Roma, ci provano dalla Spagna per Pedro

Intanto tra i tanti giocatori con le valigie in mano c’è anche Pedro, arrivato proprio l’estate scorsa a parametro zero. Lo spagnolo non ha avuto un grande rapporto con Paulo Fonseca, e José Mourinho nel momento di scegliere i convocati per il ritiro estivo non l’ha preso in considerazione. Un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione per altri due anni, difficile davvero trovare una soluzione. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ci sono stati timidi interessamenti proveniente da club spangoli, anche se siamo solamente alla fase embrionale delle trattative. La Roma sta lavorando per la cessione dei giocatori, per dare l’assalto finale a Granit Xhaka.