Calciomercato Roma, appuntamento col Porto | Il piano di Pinto

Calciomercato Roma, Pinto ha già pronto il suo piano. La partita con il Porto può essere l’occasione giusta.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. I Friedkin e Pinto vogliono accontentare in tutto e per tutto José Mourinho. Lo Special One, dal canto suo, ha fatto specifiche richieste e vorrebbe lavorare il prima possibile con tutta la rosa a disposizione, in vista dell’inizio della stagione ormai alle porte.

Dopo gli acquisti di Rui Patricio e di Vina (manca solo l’ufficialità), i giallorossi vogliono rinforzarsi anche nel reparto avanzato. Attenzioni a possibili sorprese e occasioni last minute.

Calciomercato Roma, operazione Luis Diaz

La Roma, cessioni permettendo, vorrebbe rafforzarsi anche per quanto concerne il reparto avanzato. L’obiettivo della dirigenza giallorossa, oltre il centravanti (ma lì è da sciogliere il nodo legato a Dzeko), è un esterno di attacco.

Uno degli obiettivi dichiarati della Roma è Filip Kostic. L’ala dell’Eintracht Francoforte e della nazionale serba, però, è un obiettivo alquanto difficile da raggiungere, sia per la forte concorrenza, sia perché l’allenatore della squadra tedesca ha dichiarato poco tempo fa che il giocatore non si muoverà da Francoforte.

Allora la Roma ha in mente un altro obiettivo. Stiamo parlando di Luis Diaz. L’esterno colombiano è stata la vera rivelazione della Copa America. Diaz gioca per il Porto, ma ora sembra essere pronto per i migliori campionati d’Europa.

Il gm Pinto ha già pronto un piano, visto l’incontro amichevole che la squadra giallorossa e lo stesso Porto hanno concordato fra due giorni (28 aprile alle ore 21 italiane) ad Algarve, in Portogallo. Proprio in occasione del match tra le due compagini, Pinto potrà imbastire la trattativa per portare il talento colombiano alla corte di José Mourinho.

Sicuramente l’acquisto di Luis Diaz è tutto fuorché semplice. La clausola che il Porto ha messo sul giocatore è di 80 milioni di euro, cifra che in questo momento pochissime squadre hanno la capacità di sborsare.

In ogni caso, la Roma cercherà senza dubbio di offrire una cifra considerevole ma un po’ più economica per avere il colombiano, che ha un contratto con la squadra portoghese fino al 2024.

Attenzione anche alla possibilità della società giallorossa di offrire qualche contropartita tecnica, come ad esempio gli esuberi Pedro o Nzonzi che potrebbero far abbassare ulteriormente la cifra da sborsare.