Calciomercato Roma, cambia la formula | Si riapre tutto

Calciomercato Roma, si riapre tutto. Cambia la formula del trasferimento del giocatore, che potrebbe fare le valigie molto presto.

Entra sempre più nel vivo il mercato della Roma. Dopo gli acquisti di Rui Patricio per la porta e di Matias Vina per la fascia sinistra (manca solo l’ufficializzazione), il gm Tiago Pinto cerca nuovi rinforzi per accontentare le richieste di José Mourinho.

Prima di pensare ad altri acquisti, però, toccherà progettare diverse cessioni dei cosiddetti “esuberi“. In un mercato dove non gira molto denaro, le vendite e i risparmi sugli ingaggi pesanti sono oro colato per ogni società. La Roma vuole monetizzare il più possibile da questi calciatori per poi buttarsi a capofitto sugli obiettivi per il mercato in entrata.

Calciomercato Roma, c’è ancora speranza per Olsen al Lille

Sul fronte delle cessioni c’è da registrare una novità. Il quotidiano Il Romanista rivela infatti che si è riaperta la trattativa per il passaggio di Robin Olsen al Lille.

Il trasferimento del portiere svedese si era bloccato perché la Roma voleva cedere completamente il cartellino del giocatore, mentre la società francese non voleva andare oltre il prestito secco, con parte dell’ingaggio pagata anche dalla società giallorossa.

Ora però le cose sembrano cambiare. Sembra che ci sia l’idea, infatti, che si possa trovare un compromesso sulla base del prestito con diritto di riscatto prefissato che si trasforma in obbligo a determinate condizioni legate a obiettivi del club e del giocatore.

C’è quindi la forte possibilità che un altro degli esuberi possa lasciare molto presto Trigoria, per la felicità di tutte le parti in causa, ma soprattutto della dirigenza giallorossa, che di conseguenza potrà puntare i propri obiettivi in entrata con più facilità.