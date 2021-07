Calciomercato Roma, destinazione Ligue 1 | Pinto in azione

Calciomercato Roma, c’è la nuova destinazione per il portiere. Va in Francia. L’entourage del calciatore è già a lavoro

Un altro esubero da piazzare per Tiago Pinto. Che comunque, nel frattempo, è riuscito a piazzare già dei colpi importanti in uscita: cioè quegli elementi che Mourinho ha messo alla porta perché non rientrano nei piani dell’allenatore portoghese. Uno di questi è Robin Olsen. Il portiere svedese, rientrato dal prestito all’Everton, che si è un po’ rilanciato dopo l’Europeo con la sua nazionale.

Nelle scorse settimane ci hanno provato i campioni di Francia del Lilla. Ma la trattiva si è un po’ arenata nel corso degli ultimi giorni. Ma è sempre al di là delle Alpi che il portiere svedese potrebbe comunque andare. Una notizia riportata da Sky Sport nelle ultime ore e che potrebbe cambiare velocemente le carte in tavola.

LEGGI ANCHE: Roma, ritiro in Portogallo | Ecco i convocati per la seconda fase

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, appuntamento col Porto | Il piano di Pinto

Calciomercato Roma, su Olsen spunta il Rennes

Si sarebbe fatto avanti il Rennes per il portiere svedese. Ormai un elemento in più nella rosa giallorossa. E i prestiti degli ultimi due anni ne sono la dimostrazione: prima al Cagliari in Serie A, poi in Inghilterra. Una situazione che dimostra come per lui non ci sia più spazio nemmeno come possibile secondo. Un corpo estraneo che deve trovare una sistemazione. Tiago Pinto, che ha già preso Rui Patricio per coprire il ruolo di portiere, aspetta qualche chiamata da parte dell’entourage del calciatore per scaricarlo in maniera definitiva.

Alla Roma non ha lasciato il segno: 35 presenze in totali e sempre la sensazione (negativa) che qualcosa potesse succedere da un momento all’altro. Un motivo in più per privarsi del suo cartellino e cercare anche di farlo in maniera definitiva.