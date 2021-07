Calciomercato Roma, c’è chi ritorna | Attesi a Trigoria nei prossimi giorni

Calciomercato Roma, c’è chi ritorna: sono attesi a Trigoria nei prossimi giorni. Tampone e poi subito in gruppo. Con una sorpresa

Il tempo delle vacanze è finito. Anche per chi, poco più di due settimane fa, alzava al cielo la Coppa di campione d’Europa con la magli azzurra. Adesso è tempo di rientrare. E c’è anche una novità importante. Sì, perché sia Cristante che Florenzi sono attesi il prossimo 1 luglio a Trigoria. Tampone, esito, e dal giorno successivo saranno pronti a lavorare con la squadra.

Ma se per Cristante la cosa è davvero scontata, visto che anche Mourinho ne ha parlato nel corso di queste settimane dentro Trigoria, quello che al momento suona davvero strano è che anche Florenzi si dovrebbe unire al gruppo. Almeno per il momento certo, visto che l’esterno, mai nominato dallo Special One in questa fase di precampionato (e nemmeno all’inizio dell’Europeo, quando ha sottolineato nel corso dei suoi interventi in Inghilterra i calciatori che avrebbe seguito).

Calciomercato Roma, si riapre uno spiraglio per Florenzi?

Tiago Pinto ha preso Vina, che ieri sera è atterrato nella Capitale e dopo il periodo di quarantena si unirà alla squadra. Ma si potrebbe aprire uno spiraglio per Florenzi. I social al momento sono divisi su questo. Chi chiede di farlo rimanere, chi pensa che ormai il suo tempo dentro Trigoria sia finito. Deciderà tutto Mourinho, come sempre. Anche se la sensazione è che lo Special One abbia deciso da tempo il futuro dell’esterno che è rientrato dal prestito al Psg.

Partirà, probabilmente. Anche perché i corteggiatori non mancano di certo a Florenzi che ha dimostrato all’Europeo, comunque, di essere ancora un calciatore importante. Non di certo uno che è arrivato alla fine della carriera. Vedremo, comunque, quali saranno gli sviluppi futuri.