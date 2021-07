Foto e Video ASRL | Calciomercato Roma, arriva Viña: è sbarcato nella Capitale

Calciomercato Roma, arriva il nuovo terzino sinistro Vina: foto e video dello sbarco dell’ uruguayano nella Capitale.

Dopo tanta attesa, Matias Vina è sbarcato nella Capitale: il terzino uruguayano del Palmeiras, a cui è stato concesso di mettersi in viaggio nonostante la trattativa con la Roma non sia ancora conclusa, osserverà i canonici 10 giorni di isolamento. Bisogna ancora limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca decisiva, ma l’operazione non è in discussione, tanto che Vina si sottoporrà alle visite mediche di rito: l’ok definitivo è dietro l’angolo, e il fatto che il club carioca gli abbia permesso di giungere nella Capitale, è piuttosto indicativo su quello che sarà l’esito della trattativa.

Calciomercato Roma, lo sbarco di Vina: mancano pochissimo per la chiusura

L’affare con il Palmeiras dovrebbe chiudersi sugli undici milioni di euro più bonus; Pinto ha dovuto stringere i tempi, alla luce dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, che ha tanta voglia di rimettersi in gioco, ma che non potrà essere utilizzato per almeno 4 mesi. Il solo Calafiori evidentemente non avrebbe potuto sobbarcarsi l’onere di sostituire Spina, come ammesso anche dallo Special One nel corso della conferenza stampa di presentazione, ed ecco che il gm dei capitolini ha affondato il colpo per Vina, il quale, nonostante la giovane età, si è già misurato in contesti molto probanti ed è pronto ad intraprendere la sua nuova avventura in giallorosso.