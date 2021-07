Calciomercato Roma, non solo Xhaka | Spunta un altro ‘like’

Indizio Social per un obiettivo giallorosso di calciomercato. Non solo Xhaka a mettere il ‘mi piace’ sui post di Mourinho.

Oggi inizierà la seconda fase del ritiro estivo della Roma, con José Mourinho che porterà i giocatori nella sua nazione, il Portogallo. Lo Special One continua ad aspettare però i rinforzi sul calciomercato, soprattutto a centrocampo, dove da tempo la società è in trattativa con l’Arsenal per Granit Xhaka, anche se la fumata bianca non è ancora arrivata. In queste amichevoli prestagionali, il portoghese ha dovuto fare a meno anche del rinforzo sulla corsia di sinistra. Infatti con Riccardo Calafiori che non è ancora nelle migliori delle condizioni, il secondo giocatore che ha avuto più minutaggio in queste prime apparizioni è stato il giovane Filippo Tripi, il quale è stato adattato da Mou come terzino sinistro.

Calciomercato Roma, like a Mourinho

In quel ruolo è sbarcato ieri sera nella capitale Matias Vina, in attesa che l’acquisto diventi ufficiale. A proposito di obiettivi e possibili acquisti, nelle scorse settimane si era parlato di Roman Yaremchuk. L’attaccante ucraino classe ’95 viene valutato dal Gent ben 25 milioni di euro, ed è un profilo che piace per l’attacco centrale, dove la Roma è a caccia di una terza punta. Intanto il giocatore ucraino ha messo un ‘like’ al post di ieri di José Mourinho sul profilo Instagram del portoghese. Soprattutto nelle ultime settimane non manca mai il ‘like’ di Granit Xhaka, che ormai attende solamente il rilancio della Roma per il suo approdo in giallorosso. Yaremchuk nell’ultima stagione ha realizzato 23 reti in 43 partite (17 dei quali nel massimo campionato belga, la Jupiler Pro League), fornendo anche 8 assist.