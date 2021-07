Roma, ritiro in Portogallo | Ecco i convocati per la seconda fase

Roma, i giallorossi sono volati in Portogallo per due settimane di lavoro. Ecco i convocati di José Mourinho.

Si entra sempre più nel vivo della preparazione della Roma in vista dell’inizio della prossima stagione. La squadra giallorossa è volata proprio in mattinata verso il Portogallo e risiederà a Carvoeiro, città del comune di Lagoa, con il programma che è già delineato: subito dopo l’arrivo verrà svolto l’allenamento pomeridiano, mentre domani è prevista una sessione mattutina in vista dell’amichevole di mercoledì contro il Porto.

La squadra portoghese è inoltre il primo vero impegno estivo per la Roma, che arriva alla partita contro i “dragoni” dopo aver inanellato quattro successi di fila: 10-0 contro il Montecatini, 2-0 contro la Ternana, 1-0 contro la Triestina e per finire la vittoria per 5-2 contro il Debrecen di ieri sera.

Roma, ecco i 25 convocati per il ritiro portoghese

La Roma è volata verso il Portogallo pronta per altre due settimane di lavoro, per accelerare in vista dei preparativi per la prossima stagione. Con una serie di amichevoli in programma, la squadra di José Mourinho si allenerà nella zona dell’Algarve.

Pian piano verrà aumentato il carico di lavoro, per cercare di trovarsi il più pronti possibile all’inizio delle partite ufficiali (per la Roma la prima gara ufficiale sarà il 19 agosto nell’andata dei playoff di Conference League).

Il tecnico portoghese ha intanto diramato la lista dei convocati (25 giocatori) per il ritiro in Portogallo. Di seguito tutti i nomi:

Portieri: Pietro Boer, Daniel Fuzato, Rui Patricio.

Difensori: Riccardo Calafiori, Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Marash Kumbulla, Gianluca Mancini, Bryan Reynolds, Chris Smalling.

Centrocampisti: Edoardo Bove, Riccardo Ciervo, Ebrima Darboe, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Filippo Tripi, Jordan Veretout, Gonzalo Villar, Nicola Zalewski, Nicolo Zaniolo.

Attaccanti: Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez.