Calciomercato Roma, addio ufficiale | Tentazione Paratici

Calciomercato Roma, l’addio del calciatore ora è ufficiale. La tentazione di Paratici adesso è sempre più forte.

Entra sempre più nel vivo il mercato della Roma. Dopo gli acquisti di Rui Patricio per la porta e di Matias Vina per la fascia sinistra (manca solo l’ufficializzazione), il gm Tiago Pinto cerca nuovi rinforzi per accontentare le richieste di José Mourinho.

Prima di pensare ad altri acquisti, però, toccherà progettare diverse cessioni dei cosiddetti “esuberi“. In un mercato dove non gira molto denaro, le vendite e i risparmi sugli ingaggi pesanti sono oro colato per ogni società. La Roma vuole monetizzare il più possibile da questi calciatori per poi buttarsi a capofitto sugli obiettivi per il mercato in entrata.

Attenzione però alle situazioni anche di altri giocatori, non considerati esuberi ma neanche indispensabili da parte del mister e della società.

Il Tottenham ha annunciato poco fa sui propri canali social la cessione di Toby Alderweireld in Qatar. Gli Spurs hanno comunicato di aver raggiunto un accordo con l’Al-Duhail per il trasferimento del difensore belga, che lascia così Londra dopo ben sei stagioni.

La cessione di Alderweireld apre nuovi scenari in casa Spurs. Uno dei possibili obiettivi, infatti, per rimpiazzare il difensore belga, potrebbe essere Chris Smalling. Paratici già lo voleva alla Juventus lo scorso anno e ora potrebbe affondare il colpo decisivo, con la Roma che non farebbe nel caso una grandissima resistenza.

Smalling infatti è un calciatore importante per i giallorossi, ma non è considerato uno degli incedibili. Se arrivasse quindi un’offerta ritenuta congrua al valore del giocatore, la Roma potrebbe decidere di sacrificare Chris, per poi prendere un altro centrale, di piede mancino e bravo in fase di impostazione.

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.

We wish Toby the very best for the future.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2021