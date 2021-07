Calciomercato Roma, assalto a Belotti | Cairo alza la voce: c’è l’annuncio

Calciomercato Roma, tentazione Belotti: l’annuncio del presidente del Torino Urbano Cairo sull’offerta di rinnovo presentata dai granata.

Sebbene Edin Dzeko abbia rivelato ai microfoni di Sky, al termine della partita contro il Debrecen, di “essere stufo” delle voci di mercato che lo vedono ormai protagonista indiscusso da anni, la sensazione è che parte delle strategie di Tiago Pinto saranno inevitabilmente subordinate al futuro del cigno di Sarajevo. L’ipotesi addio è stata scongiurata, almeno per il momento, ma qualora dovessero crearsi i presupposti per la cessione dell’ex bomber del Manchester City, chiaramente il gm giallorosso non si farebbe trovare impreparato.

Come bomber di razza, centravanti d’area di rigore, sono due i profili che ingolosiscono maggiormente i capitolini: uno è Mauro Icardi, ma la trattativa con il Psg non è delle più semplici, sebbene l’argentino viva ormai una situazione di ridimensionamento. L’altra pista porta dritta ad Andrea Belotti, il cui contratto con il Torino, in scadenza nel 2022, non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, rinnovo Belotti: le parole di Cairo

A Bressanone, a margine della gara che ha visto il Torino impegnato nell’amichevole contro l’Al Fateh, il patron dei granata Urbano Cairo ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo di Belotti. Ecco le sue parole: ” Belotti è in vacanza, quando tornerà, parleremo con lui; gli abbiamo fatto recapitare un’offerta molto importante per le nostre casse, poi se non dovesse accettare.. Non gradisco l’idea di fare trattative sui giornali, ma dico che gli si è fatta un’offerta molto importante e ora vediamo quello che succede, abbiamo un mese per chiudere o fare altre cose.”