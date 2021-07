Calciomercato Roma, separato in casa | Non ci sono offerte

Potrebbe diventare un vero e proprio caso di calciomercato il futuro del giocatore giallorosso, atteso nella capitale.

Il reparto degli esterni difensivi in questo momento è il grande dubbio della nuova Roma di José Mourinho. Da una parte il tecnico portoghese potrà fare affidamente su Rick Karsdorp e su Bryan Reynolds, dall’altra se fino a un mese fa la coppia era composta da Leonardo Spinazzola e Riccardo Calafiori, adesso sarà composta da quest’ultimo e da Matias Vina, anche se l’ufficialità dell’ultimo arrivo deve ancora arrivare, nonostante abbia già svolto le visite mediche di rito.

L’infortunio all’esterno della Nazionale ha complicato e scombussolato anche le trattative in entrata, con Tiago Pinto e i Friedkin che hanno fatto uno sforzo in più. A tutto questo va aggiunto però che c’è un altro giocatore pronto al rientro nella capitale in grado di ricoprire il ruolo di terzino destro e all’occorrenza anche sinistro.

Calciomercato Roma, Florenzi separato in casa

Si tratta di Alessandro Florenzi. Il classe 1991 è di ritorno dopo l’esperienza al PSG ma anche al Valencia prima del club transalpino. Un amore tra il romano e la Roma mai sbocciato, soprattutto con i tifosi. Come riportato da ‘Il Romanista’, Florenzi vuole definitivamente andare via, considerando chiusa la sua storia in giallorosso. Dall’altra parte la società capitolina non farà nulla per fargli cambiare idea. Il problema in questo momento è che non risultano trattative vere e proprie con nessun club.

Se da una parte potrebbe fare comodo, e quindi si parla di un possibile inserimento nella lista che oggi è in ritiro in Portogallo, dall’altra potrebbe essere inserito nella lista esuberi e quindi in attesa di una nuova sistemazione che dovrà cercare il suo agente Alessandro Lucci. Insomma, una situazione tutta in divenire, in attesa della scelta ufficiale di José Mourinho. Le sorprese non sono eslcuse. Il suo contratto da 11 milioni lordi scadrà nel giugno 2023.