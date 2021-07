Calciomercato Roma, Icardi apre a Mourinho | La situazione

I giallorossi sognano in grande con l’arrivo dell’attaccante argentino. Ecco la situazione sul calciomercato.

Stenta ancora a decollare il calciomercato della Roma. Tiago Pinto sta concentrando tutti i suoi sforzi per completare l’acquisto di Matias Vina ma soprattutto quello di Granit Xhaka, dove da giorni non ci sono grandi sviluppi. L’Arsenal continua a chiedere 20 milioni di euro, ma la Roma è ferma a 15, bonus inclusi. Per l’esterno del Palmeiras, oggi in quarantena nella capitale, si stanno limando gli ultimi dettagli tra i club. Il prossimo rinforzo, invece, potrebbe essere in attacco. Se da una parte Edin Dzeko pensa solamente e soltanto alla Roma, dall’altra è il club giallorosso che sta valutando se acquistare un terzo attaccante centrale. I nomi di queste settimane sono Belotti, Yaremchuk, Azmoun, ma soprattutto Mauro Icardi.

Calciomercato Roma, Icardi apre ai giallorossi

Il Paris Saint-Germain difficilmente gli potrà garantire un ruolo importante nella rosa, nonostante Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, è argentino come lui. L’ex Sampdoria e Inter ha sempre detto di trovarsi bene a Parigi, ma non è certa la sua permanenza in Ligue 1. Proprio per questo la Roma potrebbe inserirsi, tanto che, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, c’è da registrare l’interesse reciproco di Icardi alla Roma. Difficile che il PSG possa acquistare Cristiano Ronaldo e quindi la pista della Roma di Mourinho potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane. La possibilità di tornare in Italia c’è per l’argentino, che però dovrà accontentarsi della UEFA Conference League e non della Champions.