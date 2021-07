Calciomercato Roma, colpo a zero | Assalto Monchi

Calciomercato Roma, attenzione all’assalto dell’ex direttore sportivo giallorosso, Monchi. Pronto il colpo a zero.

Ore sempre più calde in casa Roma. La società giallorossa si sta muovendo in maniera sempre più decisa sul mercato. Dopo aver ufficializzato Rui Patricio, si continua a lavorare per regalare a Mourinho altri rinforzi.

Sulla lista degli obiettivi di Tiago Pinto le priorità sono un centrocampista ed un terzino che possa sostituire l’infortunato Spinazzola fino al suo ritorno. Nel complesso non ci saranno grandissimi movimenti in entrata per la squadra giallorossa, ma saranno di qualità e di esperienza come vuole il tecnico portoghese.

Intanto però stanno sfumando alcuni obiettivi della società giallorossa.

Calciomercato Roma, il Siviglia forte su Boateng

Come riporta Todofichajes.com, il difensore Jerome Boateng potrebbe presto diventare un giocatore del Siviglia. La squadra andalusa vuole rinforzare il proprio reparto arretrato e Boateng è senza una squadra da quando ha rescisso il suo contratto con il Bayern Monaco.

Il Siviglia però deve prima vendere il difensore Jules Koundé. Solo in caso di addio del centrale francese, allora la società spagnola, con Monchi in prima battuta, si butterebbe a capofitto su Boateng, sapendo benissimo che prendere a zero un giocatore dal calibro del difensore tedesco sarebbe un vero e proprio affare.

Sembrano quindi tagliate fuori sia la Roma che il Tottenham. Entrambe le società infatti avevano fatto dei sondaggi per Boateng, ma senza intavolare una vera e propria trattativa. I prossimi giorni e le prossime settimane ci diranno molto del futuro di Jerome, con possibili colpi di scena dietro l’angolo.