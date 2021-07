Calciomercato Roma, Mourinho non lo vuole | Futuro in bilico?

Clamorosa indiscrezione del giornalista che rivela come al tecnico giallorosso non piaccia un giocatore.

Manca ancora poco più di un mese alla chiusura ufficiale della sessione estiva del calciomercato. Il general manager giallorosso sta provando a regalare a Mourinho la rosa per poter competere su più competizioni (Serie A, UEFA Conference League e Coppa Italia, ndr). Come già annunciato in fase di conferenza stampa di presentazione dello Special One, ‘a fine mercato sarà la Roma di Mourinho‘, è la promessa fatta da Tiago Pinto a tutti i tifosi. Lo stesso dirigente portoghese ha aperti più tavoli per le trattative in entrata, mentre c’è molta più difficoltà in uscita, visti i tanti esuberi che stanno bloccando proprio gli affari. Per questo della Roma definitiva bisognerà attendere proprio il 31 agosto, quando saranno già trascorse due giornate di campionato (Roma-Fiorentina e Salernitana-Roma).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Icardi apre a Mourinho | La situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, offerta non adeguata | Rifiuto in arrivo

Calciomercato Roma, futuro in bilico per El Shaarawy?

Intanto spunta un’indiscrezione rilanciata dal giornalista Stefano Agresti, il quale intervenuto all’emittente radiofonica ‘Radio Radio’, ha svelato come all’interno della rosa attuale c’è un giocatore che non sarebbe molto considerato dal tecnico portoghese: “Mi dicono che a Mourinho non piaccia El Shaarawy“. Il faraone era stato acquistato lo scorso 30 gennaio, dopo l’esperienza in Cina dell’ex Milan e Monaco. In sei mesi ha realizzato due reti in 14 presenze (10 in campionato e 4 in Europa League), ma nel corso della scorsa stagione ha dovuto saltare 6 partite per infortunio. Adesso è stabilmente presente nel ritiro estivo che sta proseguendo in Portogallo. In quel ruolo la Roma sta scoprendo anche Nicola Zalewski, che ha sorpreso anche Mourinho stesso.