Calciomercato Roma, Ancelotti ci prova | Intreccio Real-Inter

Calciomercato Roma, l’intreccio tra Real Madrid e Inter potrebbe compromettere i piani di Tiago Pinto.

Il dg portoghese in questi mesi sta cercando di plasmare la rosa in più reparti. Una volta aver risolto la questione relativa al portiere con l’approdo di Rui Patricio e la cessione di Pau Lopez, a Trigoria stanno ora pensando a come migliorare centrocampo e attacco.

Negli ultimi giorni, in realtà, l’interesse per Lenglet ha lasciato intendere come Mourinho abbia chiesto delle migliorie anche in difesa ma, al momento, considera prioritari dei colpi nei restanti due reparti.

Per quanto concerne la zona mediana di campo, il nome di Xhaka è divenuto ormai un vero e proprio tormentone. Nonostante sia stato trovato l’accordo con il giocatore, che si è detto ben volenteroso di essere allenato dallo Special One, non è stato ancora trovato un punto di incontro tra le due società.

Nel frattempo Pinto e adepti stanno cercando anche un profilo che possa migliorare la pericolosità della rosa in avanti e, in particolar modo, alternarsi ai due centravanti già presenti in rosa.

Dzeko e Mayoral sono infatti destinati alla permanenza ma il mister ex Tottenham ha più volte ribadito alla società che non disdegnerebbe un terzo numero nove che possa alternarsi e coadiuvare il bosniaco e lo spagnolo.

Calciomercato Roma, si complica la pista Jovic

In particolar modo, sarebbero emerse delle interessanti novità relative a Luka Jovic. Come raccontatovi qualche giorno fa in esclusiva, sul taccuino di Pinto era finito il nome del centravanti serbo.

L’ex Benfica avrebbe iniziato dei dialoghi preliminari circa quattro giorni fa, sfruttando la presenza in Italia dell’entourage del giocatore, Ramadani. Stando però a quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, ci sarebbero stati dei colpi di scena imprevisti in queste ore.

Dalla penisola iberica, infatti, si sono infittiti i rumors relativi ad un eventuale passaggio di Jovic ad una concorrente dei capitolini. Ci riferiamo alla “nuova” Inter di Simone Inzaghi, costretta a concretizzare quanto prima diverse cessioni per ovviare alle problematiche finanziarie causate dalle ultime e poco lungimiranti sessioni di mercato di Marotta e colleghi.

Tra i maggiormente indiziati a lasciare Milano figura Lautaro Martinez. L’argentino piace molto al Real Madrid di Carlo Ancelotti che, per abbassare l’importante valutazione del numero 10, potrebbe inserire nella trattativa proprio l’ex giocatore dell’Eintracht.

Attese nelle prossime ore novità. La Roma, intanto, sta sondando il terreno per Sorloth e Shomurodov.