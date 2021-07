Calciomercato Roma, trattativa in Serie A | Ballano 5 milioni

Calciomercato Roma, nelle prossime settimane Pinto potrebbe chiudere un’interessante trattativa con un club del campionato italiano.

Il dg portoghese sa bene che la squadra è ben lungi dal definirsi completa e soddisfacente le richieste del mister. José Mourinho, infatti, continua a chiedere un rinforzo per il centrocampo e, come sovente ribadito, apprezzerebbe anche l’arrivo di un altro attaccante.

Per la zona mediana è stato da tempo individuato in Granit Xhaka il profilo ideale per coadiuvare Jordan Veretout. La trattativa con l’Arsenal è iniziata da più di un mese ma ad oggi, martedì 27 luglio, non è stato ancora trovato un punto di incontro.

Pur essendosi ridotto nelle ultime settimane, il gap tra la proposta di Pinto e la cifra richiesta dai londinesi continua ad esserci. Da oltremanica, inoltre, emergono notizie secondo le quali i Gunners non vorrebbero fare sconti.

Le ottime prestazioni dell’elvetico in occasione degli Europei hanno, infatti, catalizzato l’attenzione di numerosi club. Ciò potrebbe favorire una vera e propria asta dalla quale gli inglesi sperano di poter ricavare una cifra più importante rispetto a quella recapitata da Trigoria.

Calciomercato Roma, si tratta col Genoa per Shomurodov

In attesa di una svolta, si stanno facendo anche delle attente valutazioni per l’attacco. Dzeko sembra ormai destinato alla permanenza, così come Borja Mayoral. Il bosniaco ha instaurato un ottimo rapporto con Mourinho e si è detto entusiasta di rimanere.

Lo spagnolo, invece, avrà a disposizione una seconda stagione per convincere definitivamente i dirigenti a riscattarlo dal Real Madrid. Come anticipato, però, non sono mancate in queste settimane delle considerazioni relativamente all’approdo di una terza punta che possa alternarsi ai due appena citati.

In particolar modo, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la Roma non avrebbe mollato la presa su Eldor Shomurodov, centravanti classe ’95 che ha palesato interessantissimi margini di miglioramento.

L’ultima offerta dei giallorossi è stata di 15 milioni di euro, al fronte dei 20 pretesi dai liguri. La forbice non è importantissima ma, come testimoniato dalla vicenda Xhaka, ogni trattativa è ricca di insidie.

Il fatto che Preziosi abbia messo a disposizione un discreto bottino per Supryaga, centravanti ucraino della Dinamo Kiev, potrebbe però essere un importante indizio circa la buona riuscita della trattativa.