Calciomercato Roma, nuovo nome per l’attacco | Pinto pesca in Bundes

Calciomercato Roma, in queste prime giornate di ritiro iberico Pinto sembra aver maturato un interesse per un giocatore militante in Germania.

L’alloggio presso il lussuosissimo albergo Tivoli in Portogallo non rappresenterà, ovviamente, una vacanza per Dzeko e compagni. Questi ultimi, come testimoniato dai canali social della società, saranno chiamati ad una decina di giorni di duro allenamento.

Lo stesso albergo presenta un grande spazio destinato alle attività fisiche, presso il quale Mourinho avrà l’opportunità di guidare la rosa e prepararla alle lussuose amichevoli in programma nei prossimi giorni.

Come emerso da diverse settimane, inoltre, il mini ritiro permetterà a Pinto di instaurare alcuni contatti con diversi manager calcistici. Uno dei primi meeting potrebbe tenersi in occasione della sfida con il Porto, squadra nella quale milita l’esterno Luis Diaz, finito nel mirino dei capitolini da diverso tempo.

In attesa di una svolta per Granit Xhaka, infatti, la Roma è in queste settimane molto attiva per migliorare anche la qualità e la pericolosità dello scacchiere dalla trequarti in su. Lo Special One sembra aver deciso di voler puntare sulla coppia Dzeko-Mayoral per il prossimo anno ma, al contempo, non disdegnerebbe l’approdo di una terza punta.

Le dichiarazioni del bosniaco dopo il match contro il Debreceni hanno lasciato intendere come la sua volontà sia quella di restare nella Capitale. I contatti con Icardi degli scorsi giorni e una notizia emersa in questi minuti lasciano però intendere come, con ogni probabilità, all’ex City e allo spagnolo farà compagnia un altro profilo.

Calciomercato Roma, è Sorloth il nuovo nome per l’attacco

In particolar modo, stando a quanto riportato da Tuttomercato.web, sul taccuino di Pinto sarebbe finito il nome di Alexander Sorloth. Si tratta di un centravanti dotato di grande fisicità che ha militato in passato anche in Premier League con la maglia del Crystal Palace.

La sua avventura in Germania non è stata delle migliori e ciò spiega il perché il Lipsia abbia già dato il proprio benestare per un’eventuale cessione. Al momento, però, Sorloth non rappresenterebbe il profilo maggiormente gradito a Mourinho che, forse, attende un altro attaccante.

Potrebbe trattarsi di un argentino ex Inter? Ai posteri l’ardua sentenza.