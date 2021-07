Calciomercato Roma, trattativa in stand-by | Cosa manca

Calciomercato Roma, queste le ultime novità relative ad una trattativa divenuta ormai un vero e proprio tormentone della prima estate giallorossa di mister Mourinho.

Ci riferiamo, ovviamente, a quella relativa all’acquisto di Granit Xhaka. Il nome dello svizzero è stato accostato ai capitolini da inizio giugno, quando si è iniziato a sottolineare il grande interesse palesato da “Mou” nei suoi confronti.

Lo Special One conosce molto bene il mediano scuola Basilea, pur non avendo mai avuto l’opportunità di allenarlo. Sovente, infatti, il numero 34 ha affrontato le diverse squadre inglesi gestite dal portoghese in questi ultimi anni.

Ha così catalizzato la sua attenzione e il suo nome figura da quasi otto settimane in pole alla wish list del binomio Mourinho-Pinto. Rappresenterebbe, a detta dei due, il giusto elemento da far coesistere con Jordan Veretout in mediana.

La situazione contrattuale con i Gunners, così come l’incrinatura dei rapporti con la società londinese nell’ultimo periodo, ha reso il suo costo accessibile. Nonostante ciò, però, mancano ancora alcuni dettagli affinché la trattativa vada in porto.

Calciomercato Roma, ancora presente il gap tra giallorossi e londinesi

Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, Pinto sta cercando di intensificare i rapporti con l’Arsenal in quest’ultimo periodo e limare una forbice mai ridottasi dai primi di giugno.

La Roma può contare sulla forte volontà del giocatore di essere allenato da Mourinho e sull’accordo contrattuale trovato dal dg capitolino e l’entourage del ventinovenne. Ciò non toglie però che continuino a ballare alcuni milioni di euro tra domanda e offerta.

Da Londra fanno sapere di non voler scendere sotto i 20 milioni di euro mentre dalla Capitale hanno già sottolineato che la data di nascita dello svizzero non giustificherebbero un investimento superiore ai 15 milioni.

A 18 più bonus (il forse è d’obbligo) la trattativa potrebbe finalmente chiudersi. Attese a breve novità.