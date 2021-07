Calciomercato Roma, accordo triennale | Sventato il clamoroso addio

Calciomercato Roma, il suo futuro sembrava in discussione, ma l’accordo triennal fuga ogni tipo di dubbio.

Nei giorni scorsi dalla Francia era trapelata la voce relativa ad un possibile interessamento del Bordeaux per il vice di Mourinho, Joao Sacramento, dal momento che il futuro proprietario del club francese, Gerard Lopez, avrebbe mosso passi concreti in tal senso. Tuttavia, quest’indiscrezione è destinata a restar tale, e non concretizzarsi in una vera e propria trattativa, dal momento che i Girondini hanno praticamente concluso l’accordo per il nuovo allenatore: si tratta di Vladimir Petkovic, attuale commissario tecnico della Svizzera, ed ex allenatore della Lazio. A rivelarlo è l’Equipe, la stesa fonte che aveva riferito dell’interesse del Bordeaux per Sacramento.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, assalto a Belotti | Cairo alza la voce: c’è l’annuncio

Calciomercato Roma, Petkovic-Bordeaux: c’è l’intesa

Petkovic sottoscriverà un contratto triennale e prenderà il posto di Jean Louis Gasset, liberandosi dal contratto che lo vincolerebbe alla panchina della Svizzera fino al 31 dicembre 2022: tanta è la voglia del tecnico di ritornare ad allenare una squadra di club, fermo restando che la Svizzera sotto la sua gestione è riuscita a dare filo da torcere a molte compagini più blasonate, tra cui la Spagna. Petkovic sarà presente in occasione dell’amichevole di precampionato contro il Troyes: sfuma, dunque, l’ipotesi Sacramento per la panchina del club transalpino.