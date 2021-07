Calciomercato Roma, futuro da decidere | Incontro con Pinto

Calciomercato Roma, incontro con Tiago Pinto per capire la strada da seguire: le ultime sulle mosse dei giallorossi.

Il ritiro precampionato della Roma è servito anche ad alcuni giovani per provare a scalare le gerarchie, e magari guadagnarsi un posto, non solo da sporadico comprimario, all’interno dello scacchiere tattico di José Mourinho. Ne sa qualcosa Nicola Zalewski, che ha destato subito ottime impressioni, andando in goal nell’amichevole contro la Triestina, impressionando gli addetti ai lavori per la consapevolezza con la quale è sceso in campo, senza alcun timore reverenziale. Il polacco avrebbe “stregato” Mou in queste prime apparizioni, al punto che l’agente del ragazza, Giampiero Pocetta, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha tenuto un summit con Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, summit per capire il futuro di Ciervo e Zalewski

Si è parlato anche di Ciervo, altro assistito di Pocetta, che tra l’altro è anche l’agente di Pellegrini: nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti per il rinnovo del contratto del capitano, in scadenza nel 2022, al punto che la fumata bianca non sarà procrastinata di molto. Resta da capire, invece, il futuro di Ciervo e Zalewski, per i quali suonano forte le sirene degli estimatori sia in Serie A, che in Serie B. Il primo fa gola a molti club della serie cadetta, mentre per il secondo alcune settimane fa la Samp aveva compiuto alcuni sondaggi esplorativi, ma senza approfondire i contatti.