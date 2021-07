Calciomercato Roma, decisione sul futuro | Incontro programmato

La Roma e il calciatore si sono promessi un incontro per firmare il nuovo contratto. Ecco quando verrà concluso.

Sono stati mesi difficili per Nicolò Zaniolo, il quale dopo aver saltato quasi tutto il 2020 prima per la rottura del legamento anteriore del ginocchio destro (12 gennaio contro la Juventus) e poi di quello sinistro (7 settembre il Nazionale), adesso è pronto per riabbracciare la Roma e tenersela stretta. Se lo tiene blindato anche José Mourinho, che intende affidargli il ruolo di titolare per tutta la stagione sulla corsia di destra, dove c’è anche un Carles Perez in ottima forma. In questo ritiro estivo e amichevoli prestagionali, Zaniolo sta riprendendo la forma ottimale, per essere poi pronto già alla prima apparizione ufficiale che sarà il prossimo 19 agosto nel playoff di UEFA Conference League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, separato in casa | Non ci sono offerte

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Icardi apre a Mourinho | La situazione

Calciomercato Roma, si pensa al rinnovo di Zaniolo

Intanto anche la Roma sta pensando di blindare il classe ’99. Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a Roma sarebbe di nuovo pronta a blindare il proprio gioiello, tanto che a fine mercato dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto. Il giocatore gialloross ha lavorato molto sul suo fisico, soprattutto sulla parte alta, aumentando la muscolatura di ben 4 kg, per essere poi più equilibrato nei movimenti. Il contatto attuale scade nel 2024, rinnovato esattamente due anni fa a 1 milione e 600 mila euro netti a stagione più bonus. Un adeguamento sicuramente verrà fatto, ma sarà rimandato poi il tutto a fine sessione di calciomercato, anche se entrambe le parti hanno un unico obiettivo: proseguire insieme.