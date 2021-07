Calciomercato Roma, cambia il centrocampo | Addio in Serie A

Calciomercato Roma, cambia il centrocampo giallorosso: sarebbe già stato richiesto il calciatore. Un addio in Serie A

Il centrocampo della Roma potrebbe essere completamente diverso da quello visto nella passata stagione. Non ci sono dubbi sul fatto che Mourinho sia alla ricerca di quell’elemento da affiancare a Veretout: la trattativa con Xhaka, però, non decolla in questo momento. Da quasi due mesi ormai si parla dello svizzero come prossimo arrivo – alcune volte dato anche per imminente – ma al momento non c’è quel cambio di marcia che dovrebbe essere quello decisivo.

In tutto questo diversi club, uno anche in Serie A, bussano alla porta di Tiago Pinto per capire se ci sono le possibilità di strappare uno dei più talentuosi elementi della rosa giallorossa. Soprattutto, è evidente, pensando anche all’arrivo del calciatore dell’Arsenal che toglierebbe molto spazio a chi al momento è alla corte di Mourinho.

Calciomercato Roma, il Sassuolo avrebbe richiesto Villar

Secondo quanto spiegato a Radio Radio, il Sassuolo – in vista anche dell’uscita di Locatelli che sembra destinato alla Juventus – si sarebbe mosso in anticipo cercando di prendere lo spagnolo Villar, 23 anni, che l’anno scorso con Paulo Fonseca ha fatto assai bene in alcuni frangenti della stagione. Alla fine le sue presenze in campionato sono state 33 con un rendimento ottimale all’inizio, un po’ altalenante nella seconda parte.

Un profilo, quello di Villar, che al Sassuolo piace. Il sostituto ideale del campione d’Europa Locatelli: abile tecnicamente, che cerca quasi sempre la giocata in verticale per non perdere un tempo di gioco e soprattutto giovane: caratteristiche che la squadra neroverde segue sempre con molto interesse. La Roma potrebbe anche decidere di cederlo – magari in prestito – per farlo giocare con una certa continuità.