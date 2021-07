Calciomercato Roma, occasione in Bundesliga | Sfida all’Atalanta: 15 milioni

Calciomercato Roma, l’ultima idea porta in Bundesliga: colpo da 15 milioni di euro e sfida lanciata all’Atalanta.

Il mercato della Roma è entrato nel vivo, con Pinto che è in procinto di chiudere con il Palmeiras per Vina, ma che allo stesso tiene vivi i contatti con l’Arsenal per regalare a Mourinho Granit Xhaka, anche se al momento l’Arsenal non ha ancora abbassato le sue pretese, che si attestano sui 20 milioni di euro. Con il futuro di Dzeko che a meno di clamorosi intoppi sarà ancora nella Capitale, il g.m giallorosso è alla ricerca di una seconda punta da affiancare al bosniaco e a Borja Mayoral; tuttavia, anche il reparto difensivo è sotto la luce dei riflettori, e non si esclude che possa essere puntellato da qui alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Dopo aver sondato il terreno con il Chelsea per Kart Zouma, la Roma avrebbe virato su un nuovo profilo, stando a quanto riportato da calciomercato.it: si tratta di Felix Uduokhai, possente centrale difensivo classe ’97 in forza all‘Augsburg, sul quale avrebbe messo gli occhi anche l’Atalanta, dal momento che Christian Romero sembra essere sempre più vicino al Tottenham.

Calciomercato Roma, interesse per Uduokhai: la situazione

Il calciatore, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la Nazionale tedesca, di cui è a tutti gli effetti una colonna portante ( ha messo a referto recentemente anche un goal contro l’Arabia Saudita), è valutato circa 15 milioni di euro: una cifra in drastica ascesa, che sicuramente tiene conto della crescita esponenziale del calciatore che, a dispetto della giovane età, ha già collezionato 85 presenze in Bundesliga. La Roma e l’Atalanta ci pensano: staremo a vedere se si potranno creare i presupposti per intavolare una trattativa.