Calciomercato Roma, scambio e conguaglio | Fumata bianca vicina

Calciomercato Roma, la trattativa è in dirittura d’arrivo: manca poco per l’intesa definitiva. Scambio e conguaglio per il sì.

EXCL. Jules Koundé deal update: Chelsea are in advanced talks with Sevilla and Kurt Zouma could be included in the negotiation. Possible swap deal to go through in the next hours/days with Zouma + money for Koundé to Chelsea. 🔵 #CFC Personal terms agreed for Koundé until 2026. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021

Accostato qualche giorno fa alla Roma, come possibile rinforzo per la linea arretrata della nuova “creatura” di José Mourinho, il futuro di Kurt Zouma potrebbe essere al Siviglia. Come rivelato da Fabrizio Romano con un post apparso sui propri profili social, il centrale dei Blues dovrebbe essere inserito nell’ambito della trattativa con il Siviglia che porterà , salvo clamorosi colpi di scena, Jules Koundé alla corte di Tuchel. Nelle scorse ore il club inglese aveva proposto il cartellino di Emerson Palmieri, ma gli andalusi avevano rispedito al mittente la trattativa.

Calciomercato Roma, le ultime su Zouma al Siviglia

Ricordiamo che per Zouma c’erano stati alcuni sondaggi da parte della Roma, ma senza che Tiago Pinto abbia mai affondato il colpo, anche perché l’intenzione del Chelsea era quella di privarsi del proprio difensore solo ed esclusivamente a titolo definitivo, e non c’era mai stata un’apertura al prestito, formula gradita al gm giallorosso. Ed ecco che i Blues hanno deciso di inserire il cartellino del francese per arrivare a Koundé: resta da capire a quanto ammonterà il conguaglio che il Chelsea verserà nelle casse del club spagnolo, ma l’accordo è ormai dietro l’angolo, con la fumata bianca che potrebbe giungere nelle prossime ore.