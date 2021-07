Roma, incontro a Dubai | Trattativa in corso

Roma, la dirigenza giallorossa è volata a Dubai. Trattativa in corso e che potrebbe andare a buon fine a stretto giro.

E’ passato quasi un anno dall’arrivo dei Friedkin a capo della Roma. In questo periodo di tempo non si può certo dire che le cose siano rimaste le stesse di prima. Fin dal momento dello loro sbarco nella Capitale, si era capito che questa nuova dirigenza americana avrebbe fatto le cose come si deve.

A quasi un anno dal loro arrivo a Roma, infatti, vi è stato una pulizia generale del “quartier generale” di Trigoria e non solo. Hanno messo d’accordo i tifosi e sono al centro di ogni dinamica in cui si parli di Roma. Stanno vivendo l’ambiente giallorosso a 360 gradi e per questo sono apprezzati anche da molti addetti ai lavori.

I Friedkin però non si vogliono limitare alla sola Trigoria, ma stanno prendendo piede anche a livello internazionale e nei salotti che contano davvero. Attenzione anche alle notizie riguardanti gli sponsor e ai vari accordi commerciali.

Roma, possibile nuovo sponsor all’orizzonte

Secondo quanto riportato durante la trasmissione “Te la do io Tokyo” in onda sull’emittente radiofonica Centro Suono Sport, nelle scorse settimane l’ad della Roma, Guido Fienga, sarebbe volato a Dubai per un appuntamento con un’importante azienda interessata a legare il proprio nome all’AS Roma.

Nelle scorse settimane è arrivato l’accordo con DigitalBits che ha colmato il vuoto, per di più economico (rispetto allo spazio sulla maglia), lasciato da Qatar Airways dopo ben 3 stagioni.

La ricerca di sponsor, però, e di accordi commerciale soprattutto all’estero (anche e soprattutto per ampliare il brand giallorosso) non è terminata a Trigoria, e questa ne è proprio la dimostrazione.