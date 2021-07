Calciomercato Roma, indizio social | Messaggio di addio

Calciomercato Roma, il messaggio social di Borja Mayoral è un chiaro indizio sull’addio del compagno.

Ormai quasi tutti i calciatori in attività, soprattutto i più giovani, fanno un grande uso dei social network. I loro messaggi spesso nascondono degli indizi più o meno evidenti. Ad esempio nell’ultimo periodo il centrocampista dell’Arsenal Granit Xhaka ha inondato di “like” i post di José Mourinho. Conferma evidente della sua voglia di raggiungere lo “Special One” in giallorosso.

Una trattativa in piedi da tempo per la quale non c’è però il lieto fine. C’è infatti ancora distanza tra la richiesta dell’Arsenal per il cartellino del calciatore e l’offerta della Roma. Per potere alzare la proposta economica la Roma aspetta prima di cedere qualche esubero.

E a questo proposito spunta un altro indizio social, che alla fine però non fa che confermare qualcosa di già noto: l’addio di Pedro.

Calciomercato Roma, Borja Mayoral dà l’addio a Pedro

L’attaccante spagnolo arrivato la scorsa estate alla Roma compie oggi 34 anni. José Mourinho lo ha messo alla porta, non è stato convocato nemmeno per il ritiro in Portogallo perché non farà parte del progetto e dovrà trovare una nuova squadra.

Finora però Pedro non ha accettato nessuna nuova destinazione e anzi ha postato – per festeggiare il compleanno – una foto in cui indossa ancora la maglia della Roma. Borja Mayoral però conferma il suo addio con un altro messaggio che gli ha inviato su Instagram. “È stato un piacere giocare con te e imparare da te”.

Prima dell’addio definitivo, però, toccherà trovare una nuova destinazione. Mourinho spera al più presto per potere sbloccare qualche altro affare in entrata.