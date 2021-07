Calciomercato Roma, cessione esuberi | Nuovo ostacolo per Pinto

Calciomercato Roma, per quanto concerne la vendita degli esuberi, bisogna registrare un nuovo ostacolo per il gm giallorosso Tiago Pinto.

Entra sempre più nel vivo il mercato della Roma. Dopo gli acquisti di Rui Patricio per la porta e di Matias Vina per la fascia sinistra (manca solo l’ufficializzazione), il gm Tiago Pinto cerca nuovi rinforzi per accontentare le richieste di José Mourinho.

Prima di pensare ad altri acquisti, però, toccherà progettare diverse cessioni dei cosiddetti “esuberi“. In un mercato dove non gira molto denaro, le vendite e i risparmi sugli ingaggi pesanti sono oro colato per ogni società. La Roma vuole monetizzare il più possibile da questi calciatori per poi buttarsi a capofitto sugli obiettivi per il mercato in entrata.

Calciomercato Roma, nuovo ostacolo per la cessione di Olsen

Come riporta “But Football Club”, Il Lille vuole trovare finalmente il sostituto di Mike Maignan (andato al Milan). Dopo le trattative con Sergio Rico e Robin Olsen, c’è un nome nuovo per la squadra francese.

Stiamo parlando del portiere dello Strasburgo, Matz Sels. E’ già da un po’ di tempo che il Lille è sulle tracce dell’estremo difensore. Il nazionale belga avrebbe una grande voglia di giocarsi le sue carte nella prossima Champions League con il club transalpino.

Se l’affare tra lo Strasburgo e il Lille andrà in porto, e Sels diventerà quindi il prossimo portiere titolare della squadra francese, la Roma e il gm Tiago Pinto dovranno trovare una nuova sistemazione a Robin Olsen.

Il portiere svedese, infatti, era in trattativa avanzata con il club transalpino, per un suo approdo in Ligue 1 in prestito con diritto/obbligo di riscatto. Ora questo colpo di scena potrebbe far cambiare tutte le carte in tavola, con il futuro di Olsen ancora tutto da scrivere.