Calciomercato Roma, super scambio in Serie A | L’annuncio fa chiarezza

Calciomercato Roma, scambio in Serie A: c’è una rivelazione che fa luce sul possibile scenario circolato nelle ultime ore.

Dopo aver ceduto Hakimi al Paris Saint Germain, l’Inter è alla ricerca di un fluidificante di fascia, che possa assumere l’eredità del funambolico esterno marocchino. La pista più calda è quella che porta a Nandez, con il Cagliari che sarebbe entrato nell’ordine di idee di avvicinarsi all’offerta messa sul piatto da Beppe Marotta, con l’intesa che appare ormai dietro l’angolo. Si è vociferato nelle ultime ore, però, di un possibile scambio Florenzi-Perisic, dal momento che il terzino della Roma non è considerato incedibile, e potrebbe partire per finanziare i colpi in entrata che Tiago Pinto è in procinto di ultimare.

Calciomercato Roma, scambio Perisic-Florenzi: la rivelazione di Biasin

A parlare del possibile scambio sull’asse Milano-Roma, ci ha pensato il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto della diretta su CMIT TV. Ecco le sue parole: “Affare Florenzi-Perisic? Non credo che sia possibile e non penso che sia nella testa dei dirigenti di Roma e Inter.” Parole lapidarie quelle di Biasin, da sempre molto attento alle vicende in casa nerazzurra: staremo a vedere quello che succederà, fermo restando che il nodo Florenzi dovrà essere sciolto, in un senso o in un altro.