Calciomercato Roma, proposto lo scambio | Affare in definizione

Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero proposto lo scambio. L’affare sembra davvero essere in definizione. Le ultime

L’affare sembra davvero in chiusura. Anche perché sembrerebbe che l’incontro tra la Roma e il Genoa di queste ore sia stato davvero positivo. Come vi abbiamo anticipato prima Eldor Shomurodov è davvero a un passo dal vestire il giallorosso. Sarebbe il colpo che potrebbe chiudere la questione attacco per Mourinho. L’uzbeco infatti ha quelle caratteristiche che servono per giocare sia con Dzeko che con Mayoral.

Viene confermata anche la formula: prestito con diritto di riscatto. E Tiago Pinto starebbe anche cercando di inserire nella trattativa, per cercare di abbassare il prezzo del cartellino, uno tra Carles Perez e Diawara. E il Genoa sembrerebbe essere davvero interessato alla questione.

Calciomercato Roma, l’affare sembra davvero in chiusura

L’accelerata sembra essere davvero quella decisiva. A questo punto dovrebbero essere limati solamente gli ultimi dettagli di una trattativa che potrebbe andare definitivamente in porto nello spazio di pochi giorni. Con Eldor Shomurodov che si potrebbe aggregare ai giallorossi già in Portogallo.

L’attaccante uzbeko, classe ’95, ha realizzato nella passata stagione con la maglia del Genoa, 8 reti in 32 presenze, per un totale di 1756 minuti tra campionato e Coppa Italia. Un ruolino di marcia importante, che ha attirato l’interesse di Tiago Pinto, alla ricerca di un attaccante con caratteristiche diverse da quelli già in rosa. Saltato Azmoun, che sembra vicino al Leverkusen, la Roma ha deciso di chiudere per l’altro obiettivo. Un altro colpo di Pinto con la regia dello Special One.