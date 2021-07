Calciomercato Roma, colpo dal Genoa | Quel precedente che fa sognare i tifosi

By

Calciomercato Roma, l’arrivo del giocatore del Genoa è sempre più vicino. C’è un precedente che fa già sognare i tifosi.

La notizia dell’interessamento della Roma verso l’attaccante del Genoa Eldor Shomurodov si è tramutata in una vera e propria trattativa che potrebbe concludersi anche molto presto. Il suo acquisto infatti sembra essere sempre più vicino.

L’attaccante uzbeko, classe ’95, ha realizzato, in questa stagione col Grifone, 8 reti in 32 presenze, per un totale di 1756 minuti tra campionato e Coppa Italia. La sua valutazione si aggira sui 15-20 milioni di euro, ma la possibilità che la Roma possa agire con una formula del prestito con obbligo di riscatto o con l’inserimento di qualche contropartita tecnica è concreta.

Calciomercato Roma, il precedente che fa sognare

Se l’affare Shomurodov dovesse andare realmente in porto, sarebbe un acquisto che avrebbe un precedente interessante. Nel lontano 2009, quando Mourinho sedeva sulla panchina dell’Inter, il club neroazzurro acquistò all’ultimo secondo del mercato estivo, Diego Milito proprio dal Genoa.

Sappiamo tutti come andò a finire quella stagione, ovvero con il famoso Triplete vinto dall’Inter dell’allora ex presidente Massimo Moratti. Shomurodov, in parte, ricorda un po’ quell’acquisto di 12 anni fa. Stesso allenatore interessato, stessa squadra di appartenenza e soprattutto stesso ruolo.

Il centravanti uzbeko è un profilo che piace molto a Mourinho, e chissà se riuscirà anche solo in parte ad avvicinarsi a quella magnifica stagione di Diego Milito con la maglia neroazzurra.

Quel che sperano i tifosi della Roma (alcuni molto scettici su questa eventuale operazione) è che Eldon possa essere l’arma in più di questa Roma che sta nascendo, completandosi nel migliore dei modi con le altre due punte giallorosse (Edin Dzeko e Borja Mayoral).

Mi ricordate l’ultima volta che Mourinho ha comprato un attaccante dal Genoa, cosa è accaduto? 😎#Shomurodov — giogiant (@GiorgioGigante) July 28, 2021

Nel caso, comincio a non guardare le partite del @GenoaCFC da Agosto. (Ché di solito comincio a gennaio, a non guardarle più). https://t.co/WAaGmozvx4 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) July 28, 2021